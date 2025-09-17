Директор ФБР Каш Патель оказался в центре внимания после того, как на слушаниях в Сенате появился с эмблемой Ливерпуля на галстуке.

В США на слушаниях в Сенате случился курьез, который активно обсуждают болельщики футбола. Директор ФБР Каш Патель, выступая перед Юридическим комитетом Сената, поразил выбором галстука – на нем была эмблема Ливерпуля.

Как отмечает DailyMail, во время заседания Патель отчитывался о расследовании политического убийства Чарли Кирка. Он отмечал, что прозрачность в соцсетях помогла быстро задержать подозреваемого, 22-летнего Тайлера Робинсона. Но значительная часть внимания общественности переместилась именно на деталь его одежды.

Скриншоты с галстуком быстро разлетелись по соцсетям. Пользователи шутили о "профессионализме" чиновника, вспоминали его предыдущие посты с хэштегом #YNWA и отмечали, что это уже не первый случай, когда глава ФБР демонстрирует свою приверженность к Ливерпулю.

Напомним, что ранее Патель позволял себе сомнения относительно правдивости некоторых заявлений Президента Украины Владимира Зеленского, в частности об инцидентах с польским воздушным пространством и отмечал, что США должны проверять, куда идут миллиарды долларов помощи Киеву, требуя полной отчетности и прозрачности.

