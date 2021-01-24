Курьезный случай произошел во время награждения триумфаторов кубкового турнира в Португалии.

В субботу, 23 января, в финале Кубка португальской лиги сошлись Спортинг и Брага. Встреча завершилась минимальной победой лиссабонцев – в конце первого тайма отличился арендованный у Манчестер Сити полузащитник Педро Порро.

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На церемонии награждения произошел забавный и, одновременно, неприятный инцидент – защитнику победителей Луишу Нету не хватило золотой медали! Как впоследствии стало известно, на каждую команду финалистов отвели 40 наград, а Нету находился в конце очереди.

Кроме того, руководитель Лиги оставил 2 медали, чтобы вручить их главному тренеру Спортинга Рубену Амориму, которого удалили в конце матча и капитану лиссабонцев Себастьяну Коатесу, который был последним в очереди, чтобы поднять трофей.

В конце концов, руководство Лиги успокоило Нету, пообещав, что впоследствии он все-таки получит свою заслуженную награду.

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