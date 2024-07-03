Защитник сборной Турции Мэри Демираль может пропустить четвертьфинал Евро-2024 против Нидерландов.

На своем официальном сайте УЕФА объявил, что открыл дело и назначил инспектора, который рассмотрит “неподобающее поведение” футболиста турецкой сборной.

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Защитник Мэри Демирал сделал дубль в игре против Австрии (2:1) и вывел Турцию в 1/4 финала Евро-2024. 26-летний защитник, отпраздновал выход команды в следующий раунд "волчьим салютом", который запрещен в Австрии.

"Волчий салют" ассоциируется с организацией "Бозкурт" ("Серые волки") – крайне правым и самым радикальным молодежным крылом Партии националистического движения (MHP), придерживающейся идеологии турецкого национализма и пантюркизма. Немецкие власти характеризуют идеологию группы как националистически-экстремистскую, антисемитскую и расистскую.

Напомним, что сборная Турции сыграет в четвертьфинале Евро-2024 против Нидерландов 6 июля.

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