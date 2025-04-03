Чемпионат Португалии, 27-й тур

Бенфика – Фаренсе – 3:2

Голы: Актюркоглу, 7, 54, Павлидис, 23 – Рибейру, 43, Лопеш, 63

В домашнем матче с предпоследней командой чемпионата Бенфика применила стратегию блицкрига. "Орлы" дважды забили уже в первой половине тайма и планировали спокойно довести игру до победного конца. Однако их планы нарушил левый латераль Рибейру: он подключился на розыгрыш углового и со второй попытки (изначально Клаудио Фалькао пробил в перекладину) отправил мяч в сетку. Вины Анатолия Трубина в этом голе нет – сыграть на перехвате украинский вратарь никак не мог, поскольку мяч летел на недосягаемой высоте.

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После перерыва Трубин пропустил второй мяч – уже при счёте 3:1. На 65-й минуте Бенфика провалилась в обороне, и защитники "орлов" позволили Рони Лопешу беспрепятственно расстрелять Анатолия с десяти метров.

В конце встречи, на 90+2-й минуте Трубин еще и предупреждение за затяжку времени заработал...

Несмотря на такую небрежную игру у собственных владений, Бенфика довела игру до победного конца. Команда Бруну Лаже не позволила Спортингу оторваться – и сравнялась с ним по очкам. "Львы" занимают первое место благодаря лучшей разнице мячей.