Бавария и сборная Франции еще долго не смогут рассчитывать на Лукаса Эрнандеса, который получил тяжелую травму на ЧМ-2022.

В поединке первого тура катарского Мундиаля против Австралии (4:1) 26-летний защитник получил разрыв крестообразных связок правого колена, из-за чего досрочно покинул лагерь сборной.

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В четверг, 24 ноября, Лукаса успешно прооперировал профессор Кристиан Финк в австрийском Инсбруке. Француз начнет реабилитацию в ближайшие дни, сообщает сайт Баварии .

Восстановление от разрыва "крестов" длится не менее полугода, поэтому мюнхенцам следует готовиться к длительному отсутствию защитника. В этом сезоне Эрнандес наиграл 12 матчей на клубном уровне (гол+ассист).