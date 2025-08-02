Прокуратура Испании требует для Рауля Асенсио два с половиной года тюремного заключения, обвиняя его в двух преступлениях против неприкосновенности частной жизни двух девушек, которые участвовали в сексуальном контакте по обоюдному согласию. Остальные участники преступления также обвиняются в распространении детской порнографии, поскольку одна из девушек несовершеннолетняя. Об этом информирует Cadena SER.

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Адвокат несовершеннолетней девушки добивается четырехлетнего тюремного заключения для защитника Реала Рауля Асенсио.

В документе прокурора объясняется, что остальные трое игроков, которые покинули Реал после этих событий (Андрес Гарсия, Ферран Руис и Хуан Родригес), вступили в сексуальные отношения по обоюдному согласию с двумя девушками в частном номере отеля на Канарских островах. Эти сексуальные отношения были записаны и переданы третьим лицам без их согласия. Одному из них на момент событий было 18 лет, а другому – 16.

Дело Асенсио не связано с ними. Он не участвовал в сексуальном контакте, но попросил видео, чтобы показать его другу. Показав видео, он немедленно удалил его. Обвинение утверждает, что подобные действия не могут остаться безнаказанными и также заслуживают уголовного преследования, но не столь строгого, как в случае с другими тремя обвиняемыми.

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