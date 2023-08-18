Французский защитник Рафаэль Варан может перейти в Аль-Иттихад.

Защитник Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан стал главной трансферной целью Аль-Иттихада. Sports Zone.

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По информации издания, представители саудовского клуба уже связались с окружением 30-летнего француза, отклонившего одно предложение и изъявившего желание остаться в Европе еще по крайней мере на один сезон.

Уговорить футболиста пытаются его бывшие одноклубники по сборной Карим Бензема и Нголо Канте.

Напомним, Варан принес победу Манчестеру Юнайтед в первом туре английской Премьер-лиги. Подопечные Тен Хага минимально обыграли Вулверхэмптон (1:0).

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