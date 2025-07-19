Центрбек киевского Динамо Максим Дячук, который недавно перешел на правах аренды в Лехию, пока что не может играть за новую команду.

Лехия не может заявить Дячука на сезон Экстраклясы из-за невыполнения финансовых обязательств, сообщает Dynamo.kiev.ua.

Президент Лехии прокомментировал подписание защитника Динамо, вспомнив о Суркисе

Польский клуб получил штраф в пять очков в чемпионате Польши, а также запрет на трансферы без специального разрешения Польской федерации футбола. В связи с этим, Максим Дячук не сможет дебютировать за новую команду.

Летом Лехия подписала пятерых новичков. Недавно клуб получил разрешение на регистрацию Альвиса Яунземса, Матуша Войтка и Мохамеда Авада Аллу. Лехия надеется получить такую же опцию в отношении Максима Дячука и Давида Курминовского.

Добавим, что первом туре чемпионата Польши Лехия встретится с Гурником. Поединок состоится уже завтра, 20 июля, в 15:45 по киевскому времени.

Динамо провалилось с Осиеком, потерпев минимальное поражение – Шапаренко удалили, матч не стали доигрывать из-за драки