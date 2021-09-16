Защитник "пенсионеров" Рис Джеймс стал жертвой ограбления. Об этом игрок сообщил в своих соцсетях, опубликовав видео с преступниками.

"Вечером 14 сентября, когда я играл за клуб в Лиге чемпионов, группа трусливых грабителей ворвалась в мой дом. Совместными усилиями они погрузили в машину тяжелый сейф, в котором были некоторые личные вещи.

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Я не храню дома ювелирные украшения, поэтому в сейфе были только медали победителя Лиги чемпионов, триумфатора Суперкубка УЕФА и за второе место на Евро-2020. Эти награды мы завоевали вместе с Челси и сборной Англии, это то, что от меня не заберешь, независимо от того, владею ли я этим физически", – написал Джеймс в своем Instagram.

Также 21-летний англичанин обратился к болельщикам с просьбой помочь найти преступников и, если есть свидетели ограбления, обратиться им в местную полицию.

К слову, неприятный инцидент произошел во время встречи стартового тура Лиги чемпионов между Челси и Зенитом. Матч завершился победой лондонцев, а судьбу встречи решил гол Ромелу Лукаку.

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