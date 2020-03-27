Защитник Зари сравнил тренировочные процессы Скрипника и Костишина

Хавбек Зари Владислав Емец, который на правах аренды выступает за ковалевский Колос, поделился мыслями относительно наставников, под руководством которых успел поиграть.

"Если помните был момент, когда из молодежных команд Зари за договорные матчи отчислили сразу 10 футболистов. Они набирали новых и мой друг, который играл там в то время, договорился чтобы я приехал на просмотр. Так и оказался в луганском клубе.

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Я был на зарубежных сборах и с Зарей, и с Колосом. Если сравнивать наставников обеих команд, то Руслан Владимирович (Костышин – прим.) более эмоционален в тренировочном процессе, а Скрипник гораздо спокойнее. Сами же тренировки почти не отличаются. Все построено на работе с мячом", – цитирует 22-летнего защитника официальный сайт Колоса.

Напомним, Емец – воспитанник харьковского футбола. Профессиональную карьеру начал в луганской Заре. Выступал за перволиговый Авангард. В январе 2020 года на правах аренды перешел в Колос, за который сыграл в текущем сезоне четыре матча и отдал одну результативную передачу.

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