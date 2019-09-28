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Защитник Ворсклы Сакив рассказал о причинах поражения от Шахтера

17:31 47 Читати українською
Защитник Ворсклы Сакив рассказал о причинах поражения от Шахтера
Тарас Сакив / ФК Ворскла

Защитник Ворсклы Тарас Сакив прокомментировал поражение от донецкого Шахтера (0:4) в рамках 9 тура УПЛ.

32’ Валерий Бондарь
50’ Евгений Коноплянка
72’ Алан Патрик
76’ Жуниор Мораес
 
32’ Валерий Бондарь
50’ Евгений Коноплянка
72’ Алан Патрик
76’ Жуниор Мораес

"План на матч заключался в том, чтобы играть вторым номером, обороняться, выбегать в контратаки и использовать свои моменты. Конечно, против соперника с таким подбором футболистов очень сложно играть даже вторым номером.

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Мы прижались к своим воротам. Тем самым мы дали пространство соперникам. Шахтер создавал моменты и закономерно победил.

Благодарен болельщикам за поддержку. Несмотря на то, что мы проиграли четыре матча подряд, они нас поддерживают", – сказал Сакив программе Футбол NEWS.

Ворскла в двух последних матчах уступила Динамо и Шахтеру с общим счетом 0:9.

Шахтер разгромил Ворсклу с дебютным голом Коноплянки и оторвался от Динамо на 13 очков

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Ворскла Ворскла Тарас Сакив Тарас Сакив Шахтер - Ворскла Шахтер Шахтер
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