Защитник Ворсклы Сакив рассказал о причинах поражения от Шахтера

Защитник Ворсклы Тарас Сакив прокомментировал поражение от донецкого Шахтера (0:4) в рамках 9 тура УПЛ.

"План на матч заключался в том, чтобы играть вторым номером, обороняться, выбегать в контратаки и использовать свои моменты. Конечно, против соперника с таким подбором футболистов очень сложно играть даже вторым номером.

Шахтер – Ворскла – 4:0 – видео голов и обзор матча

Мы прижались к своим воротам. Тем самым мы дали пространство соперникам. Шахтер создавал моменты и закономерно победил.

Благодарен болельщикам за поддержку. Несмотря на то, что мы проиграли четыре матча подряд, они нас поддерживают", – сказал Сакив программе Футбол NEWS.

Ворскла в двух последних матчах уступила Динамо и Шахтеру с общим счетом 0:9.

Шахтер разгромил Ворсклу с дебютным голом Коноплянки и оторвался от Динамо на 13 очков