В своих соцсетях Мурас Юнайтед объявил о переходе Андрея Бацулы. Киргизский клуб не раскрыл детали сделки.

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Бацула на протяжении своей карьеры выступал за ряд клубов, включая бельгийский Кортрейк и минское Динамо. К Ворскле Андрей присоединился в январе 2022 года. Всего он отыграл за полтавчан в 78 матчах, в которых забил два гола.

Стоит заметить, в Мурас Юнайтед уже играет шесть украинцев – Орест Костик, Глеб Грачев, Юрий Мате, Сергей Кулинич, Игорь Гончар и Олег Марчук.

Наставником киргизской команды является Сергей Попов, который работал с молодежными командами Шахтера и Ворсклы, был помощником Скрипника, когда тот возглавлял полтавчан и Металлист 1925. Кроме того, Попов длительное время тренировал различные возрастные команды сборной Украины (U-16, U-17, U-18, U-19).

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