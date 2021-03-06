Защитник Вольфсбурга Пауло Отавио пытался спасти команду от пропущенного гола в очень жестоком стиле.

Концовка встречи между Вольфсбургом и Хоффенхаймом запомнилась диким фолом Отавио против Даббура.

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"Волки" пытались отыграться и пошли всей командой спасать хотя бы ничью. Впрочем, соперник начал убегать в контратаку на пустые ворота. Отавио решил спасти команду от пропущенного гола, сзади прыгнув в ноги нападающему, за что получил заслуженную красную карточку.

Добавим, что Вольфсбург таки проиграл Хоффенхайму (1:2) и остался третьим с 45 очками. "Селяне" же набрали 30 пунктов и расположились на 11 позиции.

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