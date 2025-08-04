Тренер ривненчан Олег Шандрук рискует потерять одного из защитников своей команды.

В матче первого тура УПЛ между Вересом и Динамо, который завершился минимальной победой киевлян, команда из Ровно понесла кадровую потерю. На 72-й минуте Роман Гончаренко не смог продолжить игру из-за повреждения и покинул поле.

Шикарный ассист Ваната в видеообзоре матча Верес – Динамо – 0:1

Травма стала следствием жесткого столкновения с Владиславом Ванатом, который больно попал сопернику по колену. По информации Sport.ua, в ближайшее время защитник пройдет МРТ, что позволит установить точный характер повреждения.

Напомним, Роман Гончаренко присоединился к ровенскому клубу летом прошлого года, перейдя из Колоса. Его контракт действует до июня 2026 года.

Динамо победило Верес в стартовом матче в УПЛ – Ванат всему голова, тревога перед ЛЧ и симпатичная игра ровенчан