Австриец пережил несколько секунд "избиения" мячом в матче против Униона (1:3).

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Хавбек берлинцев Роберт Андрих со всей силы всадил мячом в живот Фридля. Тот рухнул на газон, но игрок Униона пробил еще раз и снова попал в корпус. После свистка арбитра "кровожадный" Андрих еще и третий раз попал во Фридля!

Добавим, что отчаянный защитник Вердера выступает за сборную Австрии, которая будет соперником Украины в группе Евро-2020.

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