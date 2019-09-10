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Защитник Украины U-21 Бондарь: С Мальтой будет совсем другой результат

10:06 14 Читати українською
Защитник Украины U-21 Бондарь: С Мальтой будет совсем другой результат
Валерий Бондар / ФИФА

Защитник сборной Украины U-21 Валерий Бондарь поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2021 против Мальты.

 

"Думали начать с победы, тем более первый матч. Много лет подряд команда U-21 начинает не с победы, хотели прервать эту плохую серию.

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Хотелось бы извиниться перед болельщиками, которые пришли. Хочу им сказать спасибо за поддержку. Думаю, с Мальтой будет совсем другой результат", – сказал Бондарь программе Футбольный формат.

Матч Украина U-21 – Мальта U-21 состоится 10 сентября в 18:30.

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Сборная Украины U-21 Украина U-21 Украина U-21 Валерий Бондарь Валерий Бондарь Украина U-21 - Мальта U-21
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