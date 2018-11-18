toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига наций
ЛИГА НАЦИЙ СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ИТАЛИЯ - ПОРТУГАЛИЯ

Защитник Словакии Зрелак рассказал, за счет чего удалось победить сборную Украины

19:45 21 Читати українською
Защитник Словакии Зрелак рассказал, за счет чего удалось победить сборную Украины
Адам Зрелак (справа) / соцсети

Защитник сборной Словакии Адам Зрелак прокомментировал свой гол и победу над Украиной (2:1).

"Думаю, что это вообще мой лучший гол в карьере. И не только потому, что забитый мяч получился эффектным, но и потому, что этот точный удар помог восстановить наше преимущество в два гола перед украинцами.

Нова несподівана схема збірної України вийшла однобокою та не спрацювала – чому так сталося

В средней линии словацкой сборной хватает квалифицированных исполнителей. Поэтому они должны были нагнетать обстановку на флангах, а я своими перемещениями на острие атаки вводить в заблуждение стопперов гостей и создавать им сложности в борьбе за мяч.

Поскольку наши хавбеки умело действовали на подборе и часто оказывались на убойных позициях, этот план на игру сработал. Теперь главное, как следует восстановиться и постараться, чтобы по нашему сценарию прошел и заключительный матч с чехами, в котором нам нужна только победа", – цитирует Зрелака Команда 1.

"Невероятно шикарный позор" и "Походу, Шева специально "слил" Бойко": реакция соцсетей на Словакия – Украина

Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
Матч окончен
4 : 1
Украина
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига наций Словакия Словакия Словакия - Украина Адам Зрелак Адам Зрелак
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
38
мин
Швейцария
21:45
Бельгия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук