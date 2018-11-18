Защитник Словакии Зрелак рассказал, за счет чего удалось победить сборную Украины

Защитник сборной Словакии Адам Зрелак прокомментировал свой гол и победу над Украиной (2:1).

"Думаю, что это вообще мой лучший гол в карьере. И не только потому, что забитый мяч получился эффектным, но и потому, что этот точный удар помог восстановить наше преимущество в два гола перед украинцами.

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В средней линии словацкой сборной хватает квалифицированных исполнителей. Поэтому они должны были нагнетать обстановку на флангах, а я своими перемещениями на острие атаки вводить в заблуждение стопперов гостей и создавать им сложности в борьбе за мяч.

Поскольку наши хавбеки умело действовали на подборе и часто оказывались на убойных позициях, этот план на игру сработал. Теперь главное, как следует восстановиться и постараться, чтобы по нашему сценарию прошел и заключительный матч с чехами, в котором нам нужна только победа", – цитирует Зрелака Команда 1.

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