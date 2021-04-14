Чех дисквалифицирован на 10 матчей под эгидой УЕФА, сообщает официальный сайт футбольного союза.

Нашли только "дерьмо": расистский скандал в Примере получил неожиданный финал

Жесткий вердикт может лишить Куделу шансов еще хоть раз сыграть в еврокубках. Защитнику Славии уже 34 года, а следующий сезон для него практически вычеркнут (минимум два матча он отбудет на стадии 1/4 финала нынешнего розыгрыша ЛЕ против Арсенала). Камара также получил наказание за свою гневную реакцию на расистские оскорбления соперника – три матча дисквалификации.

Напомним, скандал случился в матче 1/8 финала Лиги Европы. После поединка наставник Рейнджерс Стивен Джеррард обвинил Куделу в расизме – позже футболиста избили на территории стадиона, а покинуть арену пражане смогли только в сопровождении полиции.

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