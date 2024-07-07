Украинский защитник СК Днепр-1 Евгений Пасич перейдет в Металлисте 1925, сообщает "ТаТоТаке".

СК Днепр-1 продолжает идти на дно – команду досрочно покинул голкипер сборной Украины

По информации источника, 30-летний оборонец уже прибыл в лагерь харьковчан и после прохождения медосмотра подпишет контракт на два года. Он присоединится к команде Виктора Скрипника в статусе свободного агента.

Напомним, Пасич – воспитанник Днепра. Успел поиграть за Нефтяник, Верес и донецкий Олимпик. В СК Днепр-1 перешел в январе 2023 года из Вереса за 150 тысяч евро. В прошлом сезоне сыграл за днепрян в 22 матчах. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

Довбик-2, другий Зозуля і новий Квасниця – перлинами Руху цікавляться навіть у Ювентусі