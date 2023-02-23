Защитник Шахтера, воспитанник Динамо и еще 3 игрока – Шаран раскрыл весь список новичков Миная
Главный тренер Миная Владимир Шаран рассказал о кадровой ситуации в команде перед стартом второй половины сезона.
"Потенциальных новичков на сборах было очень мало. На данном этапе их пятеро. Учитывая наш состав, мы знали, кто может уйти. Это Эльдар Кулиев, покинувший команду и перебравшийся в азербайджанскую Зиру. Закончился контракт у Алексея Хахлева, и мы понимали, что он может покинуть наш клуб… Понимаю, что у луганской Зари, куда он подался, условия гораздо лучше, чем у Миная.
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Размышляя о приглашении новых игроков, мы хотели сделать это точечно, лишь на некоторые позиции. Те из футболистов, которых просматривали в Турции, надеюсь, останутся в нашей команде. Их в общей сложности было немного: на турецкий сбор прилетели два новичка – Сергей Петько и Михаил Шишка, а до этого у нас появился молдавский легионер Михаил Гечев.
Еще к нам должен приехать центральный защитник Александр Мельник (воспитанник Динамо – прим.) из Александрии, которого я хорошо знаю. Мы его берём в аренду. На таких же условиях намерены взять и юного Андрея Булезу из резервного состава донецкого Шахтера", – цитирует Шарана UA-Футбол.
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