"Потенциальных новичков на сборах было очень мало. На данном этапе их пятеро. Учитывая наш состав, мы знали, кто может уйти. Это Эльдар Кулиев, покинувший команду и перебравшийся в азербайджанскую Зиру. Закончился контракт у Алексея Хахлева, и мы понимали, что он может покинуть наш клуб… Понимаю, что у луганской Зари, куда он подался, условия гораздо лучше, чем у Миная.

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Размышляя о приглашении новых игроков, мы хотели сделать это точечно, лишь на некоторые позиции. Те из футболистов, которых просматривали в Турции, надеюсь, останутся в нашей команде. Их в общей сложности было немного: на турецкий сбор прилетели два новичка – Сергей Петько и Михаил Шишка, а до этого у нас появился молдавский легионер Михаил Гечев.

Еще к нам должен приехать центральный защитник Александр Мельник (воспитанник Динамо – прим.) из Александрии, которого я хорошо знаю. Мы его берём в аренду. На таких же условиях намерены взять и юного Андрея Булезу из резервного состава донецкого Шахтера", – цитирует Шарана UA-Футбол.

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