Шахтеру нужно решить судьбу защитника Георгия Гочолейшвили, на которого претендует клуб из Германии.

Шахтер снова отпустит Георгия Гочолейшвили в аренду. Как сообщает Geo Team, Гамбург арендует 24-летнего грузина на год с правом выкупа.

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Медосмотр Гочолейшвили запланирован на ближайший срок. Стоит заметить, что Гамбург хотел оформить переход грузина еще в прошлом сезоне, но Георгий отправился в аренду в Копенгаген.

Напомним, Гочолейшвили перешел в Шахтер в январе 2023 года из грузинского Сабуртало за 1 млн евро. Всего за "горняков" он сыграл в 40 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал 3 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро.

С Шахтером грузинский защитник добыл два титула чемпиона Украины, а также выигрывал Кубок Украины.

К слову, Гамбург по итогам прошлого сезона вышел в Бундеслигу.

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