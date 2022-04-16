18-летний бразилец в начале апреля перебрался в Мадрид на правах аренды из Шахтера. Традиционно защитник занимается с Реалом Кастильей, но сегодня принял участие в тренировке первой команды "бланкос".

Тобиас прокомментировал свой трансфер из Шахтера в Реал – бразилец невольно вспомнил войну в Украине

Карло Анчелотти после занятия оценил Тобиаса. "Это парень, у которого немало качеств и энергии. Он учится очень быстро, ведь серьезный. Наша идея состоит в том, чтобы рассчитывать на него в будущем, как и на всех молодых исполнителей", – цитирует наставника ESPN .

Напомним, Винисиус стал игроком "горняков" только зимой. Бразилец подписал контракт с Шахтером до лета 2026-го, но из-за начала полномасштабной войны в Украине успел сыграть лишь шесть товарищеских матчей.