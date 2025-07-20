Французский клуб прислал предложение по трансферу игрока за 3 миллиона евро, однако Шахтер его отклонил, сообщает Geo Team.

Игрок Шахтера может перейти в клуб Второй лиги, – источник

Сент-Этьен стремится подписать Гочолейшвили, но "горняки" не планируют продавать футболиста за менее чем 10 миллионов евро. К слову, прошлый сезон грузинский защитник провел в Копенгагене, сыграл 33 матча, забил один гол и отдал 4 ассиста. В прошлом сезоне Сент-Этьен занял 17-е место в Лиге 1 и вылетел в низший дивизион.

Напомним, что Гочолейшвили перешел в Шахтер в начале 2023 года за 1 миллион евро. За это время Георгий провел 37 поединков за клуб, отметился одним забитым мячом и тремя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 млн евро.

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