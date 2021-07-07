Донецкий клуб продолжает избавляться от балласта – очередным "ненужным" стал Валерий Бондаренко.

Защитник Валерий Бондаренко будет выступать за Ворсклу, сообщил на своей странице в социальной сети Instagram журналист Олег Ящук.

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27-летний украинский футболист уже присоединился к команде Юрия Максимова на сборах. Условия перехода пока неизвестны.

Напомним, Бондаренко принадлежит Шахтеру – его контракт с "горняками" действует до конца 2023 года. Прошлый сезон футболист провел в аренде в Александрии. Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

К слову, Бондаренко стал третьим новичком Ворсклы в летнее межсезонье – ранее в полтавскую команду пришли Адеринсола Эсеола и Андрей Бацула (с которым был подписан предварительный контракт).

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