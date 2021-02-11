Мариуполь объявил о еще одном трансфере. Новичком команды Остапа Маркевича стал защитник Шахтера Марк Рене Мампасси, сообщает официальный сайт азовцев.

Маркос Антонио рассказал о трудностях, с которыми столкнулся Шахтер накануне рестарта УПЛ

17-летний защитник будет выступать за мариупольцев на правах аренды до конца сезона.

Напомним, Мампасси – воспитанник академии Шахтера. Чемпион Украины U-15 (2018) и U-16 (2019). По итогам сезона-2018/19 признан лучшим защитником ДЮФЛ в своем возрасте. В текущем сезоне в активе Марка 10 игр в молодежном первенстве. Выступал за различные юношеские сборные Украины.

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