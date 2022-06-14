Бешикташ хочет подписать защитника Шахтера Витао, сообщает A Spor.

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Видеть в команде 22-летнего бразильца хочет лично главный тренер стамбульцев Валерьен Исмаэль. Наставник поставил перед руководством клуба задачу оформить трансфер и боссы "черных орлов" уже начали переговоры с Шахтером о возможном переходе. По информации источника, "горняки" готовы отпустить Витао за 3 млн евро.

В настоящее время бразилец выступает в аренде на родине за Интернасьонал, однако уже 1 июля должен присоединиться к Шахтеру. Его контракт с "горняками" действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро. К слову, ранее Интернасьонал заявлял, что хотел бы выкупить Витао.

Напомним, пресса активно сватает в Бешикташа и Андрея Ярмоленко. Украинец уже встречался с представителями турецкой команды и обсудил условия будущего контракта.

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