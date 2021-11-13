Локомотив в случае подписания защитника Шахтера Марка Мампасси попытается оформить ему российское гражданство, чтобы он не считался легионером в российской Премьер-лиге, сообщает Чемпионат.

Воспитанник Шахтера близок к трансферу в Россию, – СМИ

Московский клуб при оформлении паспорта попытается воспользоваться тем, что 18-летний украинец родился в Донецке. Представители Донбасса имеют право получить гражданство РФ по упрощенной процедуре. Интересно, что Марк успешно выступал за сборную Украины U-17 (12 матчей), а ныне представляет нашу страну в U-19 (3 ​​матча).

Напомним, Мампасси на правах аренды защищает цвета Мариуполя. В текущем сезоне защитник отыграл за азовцев в 12 матчах, в которых отдал 1 результативную передачу.

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