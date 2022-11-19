Плодотворная работа "горняков" во время зимнего трансферного окна может помочь залатать дыры в клубном бюджете.

Испанская Валенсия хочет подписать бразильского защитника Шахтера Витао, сообщает Eldesmarque.

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По информации журналиста Даниэля Собиса, клуб близок к закрытию сделки. Переход должен состояться в январе – наставник команды Дженнаро Гаттузо считает подписание нового центрбэка приоритетной задачей на трансферном рынке.

Напомним, Витао перешел в Шахтер в сентябре 2019 года из Палмейраса. После полномасштабного нападения России на Украину 22-летний футболист воспользовался правилом ФИФА для игроков из УПЛ и вернулся на правах аренды на родину в Интернасьонал. Договор между украинским и бразильским клубами рассчитан до следующего лета.

За "колорадос" в текущем сезоне Витао провел 38 матчей, в которых забил 2 гола. Его контракт с Шахтером действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

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