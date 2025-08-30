Итальянский Кальяри ведет переговоры с Шахтером относительно возможного перехода 24-летнего центрбека Алаа Грама, сообщает Centotrentuno.

Шахтер мог отдать двух игроков за футболиста сборной Украины из другого клуба УПЛ – детали сумасшедшей идеи Срны

По информации источника, итальянцы планируют аренду игрока на один сезон за 500 тысяч евро с опцией выкупа в 5 миллионов.

С футболистом условия потенциального контракта уже согласованы, теперь все зависит от договоренностей между клубами.

Алаа Грам присоединился к Шахтеру прошлым летом за 2 миллиона евро и имеет контракт с донецким клубом до лета 2029 года. Кальяри также известен тем, что в сезоне 2018/19 там выступал Дарио Срна, после чего завершил карьеру игрока.

Последний матч Судакова за Шахтер – у Забарного появился конкурент в сборной, сумасшедший подкат