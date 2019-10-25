Защитник Шахтера Додо вызван в олимпийскую сборную Бразилии

Бразильский защитник донецкого Шахтера Додо, благодаря замечательным результатам в последних матчах, вновь получил вызов в свою сборную.

Тренерский штаб олимпийской сборной Бразилии опубликовал список из 25 футболистов, которые отправятся в Тенерифе (Испания), для участия в товарищеском турнире, который состоится с 11 по 19 ноября 2019 года. Интересно, что среди объявленного перечня оказался и защитник донецкого Шахтера Додо.

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Очевидно, наставника сборной Андре Жардина поразили успехи "горняка" в последних матчах Лиги чемпионов. Напомним, Додо сумел отличиться ассистом в победном матче против Аталанты (2:1) и забил решающий гол в ворота загребского Динамо, добыв для Шахтера ничью (2:2). Кроме того, бразилец отличился в последнем матче чемпионата Украины против Колоса, забив третий гол в поединке (6:0).

20-летний Додо в нынешнем сезоне провел восемь матчей за Шахтер, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Также на счету защитника 11 поединков за сборную Бразилии U-20.

К слову, в товарищеском турнире Бразилия 14 ноября сыграет против сборной США, а 17-го числа встретится с победителем матча Аргентина – Чили.

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