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Защитник Шахтера Бондарь: Никогда не слышал о перспективных киевских футболистах

12:37 225 Читати українською
Защитник Шахтера Бондарь: Никогда не слышал о перспективных киевских футболистах
Валерий Бондарь / Getty images

Защитник сборной Украины U-20 Валерий Бондарь прокомментировал тот факт, что в чемпионской команде нет ни одного игрока родом из Киева.

"Я не удивлен. Этого можно было ожидать. Я знаю немало перспективных харьковских и донецких ребят, а вот о киевских никогда не слышал. Их всегда было мало.

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Киев – мегаполис, много развлечений, дети избалованы. Обычно в футбол выбиваются люди из глубинки. Думаю, в этом причина", – цитирует Бондаря MatchDay.

Напомним, Бондарь был капитаном сборной Украины U-20, которая завоевала золото на юниорском чемпионате мира в Польше.

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