Защитник Шахтера Бондарь: Никогда не слышал о перспективных киевских футболистах

Защитник сборной Украины U-20 Валерий Бондарь прокомментировал тот факт, что в чемпионской команде нет ни одного игрока родом из Киева.

"Я не удивлен. Этого можно было ожидать. Я знаю немало перспективных харьковских и донецких ребят, а вот о киевских никогда не слышал. Их всегда было мало.

Бондарь и Сикан отправились на сборы с Шахтером – Каштру не взял нескольких игроков

Киев – мегаполис, много развлечений, дети избалованы. Обычно в футбол выбиваются люди из глубинки. Думаю, в этом причина", – цитирует Бондаря MatchDay.

Напомним, Бондарь был капитаном сборной Украины U-20, которая завоевала золото на юниорском чемпионате мира в Польше.

"Щоб купити тут квитки, треба мати яйця". Відомий телеведучий жорстко розкритикував організацію фіналу Кубка світу U-20