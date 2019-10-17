Защитник Шахтера Бондарь мог оказаться в АПЛ

Экс-игрок Шахтера и футбольный агент Юрий Данченко прокомментировал трансферные слухи вокруг защитника "горняков" Валерия Бондаря.

"Не только Кальяри, но и английские клубы интересовались этим защитником. Однако Шахтер дал ясно понять, что этого футболиста не будут отдавать в аренду, а тем более продавать.

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Это неудивительно, поскольку Валерия начали подпускать к матчам за основной состав. А чем чаще Бондарь будет выходить на поле, тем у него больше шансов попасть не только в молодежку, но и в главную команду страны", - сказал Данченко изданию Zbirna.com.

Напомним, в этом сезоне в чемпионате Украины Бондарь провел 4 матча и забил 1 гол. Дебютный мяч Валерий забил 27 сентября в ворота Ворсклы в матче 9-го тура УПЛ.

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