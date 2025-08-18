В Шахтере появились проблемы с будущим 24-летнего защитника Алаа Грама. Как сообщает Africafoot, футболист все чаще остается на скамейке запасных и не скрывает своего недовольства ситуацией.

Шахтер получил мощное усиление перед Серветтом – звезда вернулся в команду

Грам стремится иметь стабильное игровое время, чтобы сохранить место в сборной Туниса накануне Кубка Африки-2025 и ЧМ-2026. Он присоединился к Шахтеру летом 2024 года, однако так и не смог закрепиться в стартовом составе.

Интерес к футболисту уже проявили неназванные клубы Серии А и Ла Лиги, которые видят в нем перспективу. Также Грам попал в сферу интересов египетского Аль-Ахли и марокканского РС Беркан. Сам футболист отклонил варианты аренды от клубов середины таблицы чемпионата Португалии – такой вариант не соответствует его амбициям. Его цель – трансфер в команду, где он сможет претендовать на роль основного защитника и быть в поле зрения тренерского штаба сборной Туниса.

Окружение игрока активно работает над вариантами полноценного трансфера в более престижный чемпионат.

Туран после победы над Вересом намекнул на "внутренний конфликт" в Шахтере: "Пытаемся искать решение"