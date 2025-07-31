Левый защитник сборной Украины U-21 и Руха попал под пристальное око команд из Польши, сообщает журналист Петр Слонка.

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"Могу подтвердить интерес польских клубов к Виталию Роману из Руха Львов. Да, среди них есть Лехия, но она не единственная. С зимы, и вообще в течение последних двух месяцев, большинство клубов имеет его на своем радаре. Проблема в том, что конкретики немного. В процесс вмешиваются польские посредники, которые хотят предложить его клубам Экстраклассы. Думаю, каждый клуб лиги слышал о нем", – написал Слонка.

Напомним, что в сезоне 2024/25 Виталий Роман сыграл 29 матчей во всех турнирах за Рух, а также принял участие в молодежном Евро-2025.

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