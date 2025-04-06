Региональная лига Германии, Северо-Восток, 28-й тур

Бабельсберг – Виктория Берлин – 3:1

Голы: Вертмюллер,2, Чович, 25, Бахманн, 90+5 – Ермачков, 48

Команда украинца уступила Бабельсбергу на выезде со счетом 1:3 в матче 28-го тура Региональной лиги Германии.

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Иван Ермачков отличился на 48-й минуте, забив свой второй гол за Викторию. Защитник грудью переправил мяч в ворота после подачи углового. Впрочем, этот гол стал единственным для Виктории в матче. Сейчас команда Ермачкова занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата с 28-ю очками.

Напомним, Иван – воспитанник киевского футбола. До 16 лет выступал за Диназ, с которым стал чемпионом Украины U-15 в Первой лиге. Впоследствии перешел в Колос. После начала полномасштабной войны оказался в Германии, где выступал за Вупперталер U-19, откуда в 2024-м и перешел в Вердер.

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