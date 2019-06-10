Защитник сборной Украины U-20 Конопля рассказал о подготовке к полуфиналу чемпионата мира

Защитник сборной Украины U-20 Ефим Конопля поделился ожиданиями от полуфинального поединка на чемпионате мира против Италии.

"У тех, кто играл против Колумбии в четвертьфинале, сейчас минимальные нагрузки, тренировка была с акцентом на восстановление, размялись, побегали. Также для эмоций поиграли в теннисбол. В других ребят была более интенсивная работа, но без больших нагрузок.

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Это чемпионат мира, поэтому здесь играют лучшие, и остались сильнейшие команды планеты. Мы понимаем важность матча, который нас ожидает, поэтому тщательно готовимся", – цитирует Коноплю официальный сайт УАФ.

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Напомним, юношеская сборная Украины встретится со сверстниками из Италии в полуфинале чемпионата мира-2019. Поединок состоится 11-го июня, начало – в 18:30.