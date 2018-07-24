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Защитник сборной Украины U-19 Миколенко: Очень рады выходу в полуфинал Евро-2018

25 июля 06:00 2 Читати українською
Защитник сборной Украины U-19 Миколенко: Очень рады выходу в полуфинал Евро-2018
Виталий Миколенко / фото из соцсетей

Защитник сборной Украины U-19 Виталий Миколенко прокомментировал выход команды в полуфинал Евро-2018.

Напомним, Украина вышла в полуфинал Евро-2018 U-19. Подопечные Александра Петракова заняли 1 место в группе B, набрав 7 очков. В последнем матче Украина минимально победила Турцию.

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"Очень устали после такой тяжелой игры. Мы настраивались на то, чтобы провести этот поединок достойно и не проиграть. Очень рады выходу в полуфинал.

Ожидали тяжелой игры с Турцией. Нам тренеры говорили, что игра будет тяжелой, потому что Турция не сдается и борется до конца. Даже когда они проигрывали Франции со счетом 0:5, все равно играли до конца", – рассказал Миколенко в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, в полуфинале Украина сыграет против Португалии.

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Евро-2018 (U 19)3 тур

Украина U-19 - Турция U-19: Понедельник 23 июля 2018

Украина U-19
Матч окончен
1 : 0
Турция U-19
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