Украинский легионер Артем Смоляков воплотил в жизнь свою давнюю мечту.

В ночь на четверг, 3 апреля, Лос-Анджелес в первом матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ одолел Интер Майами (1:0). Украинский защитник калифорнийцев Артем Смоляков попал в заявку, но весь поединок провел на скамейке запасных.

Интер Майами с Месси проиграл команде Смолякова в первом четвертьфинале КОНКАКАФ – украинец стал лишь свидетелем триумфа

Несмотря на поражение Лионель Месси, который отыграл весь матч, не отказал украинцу в совместном фото, осуществив давнюю мечту футболиста. Забавно, что в кадр также попал охранник Лео. Фотографией Артем похвастался на своей странице в социальной сети Instagram.

Стоит отметить, что Смоляков все же имеет шанс сыграть против легендарного аргентинца – уже 10 апреля состоится ответный матч за выход в полуфинал турнира.

Крапивцов получил вердикт от известного испанского журналиста после дебюта за Жирону – украинец пропустил дважды (ВИДЕО)