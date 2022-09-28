"Конечно, все хотели победы. К сожалению, не удалось. Было видно, что ребята отдали все силы на поле. К сожалению, не удалось забить мяч. Хочу очень сильно поблагодарить болельщиков. Сегодня была фантастическая поддержка. Мы чувствовали себя действительно, как дома, как в Украине.

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Конечно, в будущее смотрим только с позитивом. Все мы знаем, какая сейчас ситуация в стране. Наша самая большая победа все же впереди. Очень большой поклон нашим ребятам, которые сейчас защищают наше государство. Есть очень большая гордость за такую страну, такую нацию. Конечно, все ребята, выходя на футбольное поле, понимают, какая ситуация, и всегда стараются выкладываться на 100 процентов. Конечно, было видно, что шотландцы сегодня играют на положительный для них счет. Мы старались атаковать, создавать моменты. Были моменты, но не удалось забить. Ничего страшного, смотрим с позитивом в будущее. Все ждем нашей победы.

Петраков после игры зашел в раздевалку, поблагодарил ребят за самоотдачу, за то, о чем договаривались перед игрой. Ребята старались все выполнять. Было видно, что отдали все силы на поле. Футбол – это такая игра, что кто забьет, тот и выиграет. Для нас было очень важно победить, чтобы выйти в дивизион А, но не удалось.

Шотландия хорошо оборонялась, хорошо закрывалась. К сожалению, матч завершился вничью. Но мы смотрим вперед с позитивом. Посмотрим, что будет дальше. Была невероятная поддержка. Мы чувствовали себя как дома", – цитирует Качарабу Tribuna .