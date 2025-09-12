Даниил Малов вернулся в Олимпию, за которую выступал в сезоне 2023/24. Об этом информирует официальный сайт клуба из Любляны. "Футболист, родившийся в 2007 году, доказал свой неоспоримый уровень, недавно зарекомендовав себя как основной представитель Украины в сборной U-19, где конкуренция на всех игровых позициях чрезвычайно высока", – говорится в заявлении.

Малов перешел из Домжале, в составе которого, несмотря на молодость, дважды сыграл в этом сезоне в элитном дивизионе чемпионата Словении.

Сообщается, что Олимпия берет Малова для первой команды, но в случае необходимости защитник может помочь и молодежной команде Олимпии.

Олимпия 8 раз выигрывала чемпионат Словении.

