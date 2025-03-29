Региональная лига Германии, Северо-Восток, 26-й тур

Виктория Берлин – Йена – 4:2

Голы: Кюдж, 31, Джонс, 42, Ермачков, 76, Дикарев, 82 – Таттермуш, 1, Ледер, 74 (пен.)

Удаление: Силла (73, Виктория)

Команда украинца одержала победу над Йеной со счетом 4:2 в матче 26-го тура Региональной лиги Германии, несмотря на то, что с 73-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления.

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Иван Ермачков отличился на 76-й минуте, забив дебютный гол за Викторию. Защитник воспользовался подачей с углового и удачно завершил, помог команде изменить счет. Благодаря этой победе Виктория набрала 28 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице.

В марте Ермачков также получил вызов в молодежную сборную Украины U-20 и провел 30 минут в товарищеском матче против Северной Ирландии (1:0).

Воспитанник киевского футбола до 16 лет выступал за Диназ, с которым стал чемпионом Украины U-15 в Первой лиге, после чего перешел в Колос. После начала полномасштабной войны переехал в Германию, где играл за Вупперталер U-19. В 2024 году присоединился к Вердеру, которому сейчас и принадлежит.

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