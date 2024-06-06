Зимой Страсбур отправил 29-летнего игрока в аренду в Генк. Бельгийский клуб имел право выкупа Эдуарда Соболя.

"Меня отстранили": Лунин признался, почему не сыграл в финале Лиги чемпионов

Как сообщает Alsa'Sports, Генк решил не активировать опцион выкупа украинского защитника несмотря на то, что он хотел остаться в команде. Соболь вернется в Эльзас и будет ждать решения Страсбура.

Наставник "сине-белых" Патрик Вийера в сезоне 2023/24 почти не использовал Эдуарда. В чемпионате Франции Соболь сыграл в первом круге лишь 22 минуты. За Генк защитник сыграл в 13 играх во всех турнирах.

Кубок Франції – особливий турнір: жертви Динамо і Шахтаря, тіні забутих клубів та кілька комбайнів під Стад де Франс