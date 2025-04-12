"Я остаюсь в Металлисте, а по поводу предложений от других клубов могу сказать, что я ничего не слышал. Были какие-то разговоры, но все на уровне слухов и осталось. Есть люди, которые занимаются этими вещами, они лучше владеют информацией.

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Моим приоритетом и в дальнейшем остается переход в один из европейских чемпионатов. Думаю, все молодые игроки хотят перебраться в Европу. Если будут варианты с Шахтером или Динамо? Все равно больше хотел бы попробовать себя в европейском чемпионате.

Могу ли представить себя в будущем игроком Металлиста 1925? Нет, вообще. Я, кстати, думал об этом, но пришел к выводу, что это невозможно. Я не могу так поступить. Я воспитывался именно в Металлисте, здесь сейчас проходит вся моя карьера. Думаю, что это так же, как с Динамо перейти в Шахтер или наоборот", – сказал Дигтярь в комментарии Українському футболу.

Напомним, в текущем сезоне Кирилл провел за Металлист 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 ассистами. Его контракт с харьковчанами действует до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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