Защитник Ворсклы Илья Крупский заверил, что сейчас сосредоточен только на работе в своем клубе.

"Я не владею такой информацией, это полномочия клуба и агентов. Как отношусь к таким слухам? Лучше, когда есть такие разговоры, чем когда их нет и игроком никто не интересуется. Возможно, на кого-то такое бы негативно влияло, однако я прекрасно понимаю, что между слухами и реальностью есть разница.

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Я себе работаю, выполняю задачи, поставленные тренерами. Мое дело – хорошо отыграть, не подвести команду. А дальше – пусть будет, что будет. Если какой-то клуб выйдет с конкретным предложением, которое удовлетворит Ворсклу, тогда и будем обсуждать, решать.

Кому я больше симпатизирую – Динамо или Шахтеру? Я хорошо отношусь ко всем отечественным клубам, но сейчас в первую очередь думаю о делах Ворсклы и молодежной сборной Украины", – сказал Крупский в комментарии Українському футболу.

Напомним, Крупский – воспитанник запорожского Металлурга. За главную команду Ворсклы играет с января 2023 года. В текущем сезоне в 11 матчах он отметился 1 ассистом. В его активе 7 матчей за молодежную сборную Украины и 6 – за олимпийскую команду (провел 3 полных поединка на Играх-2024).

Контракт защитника с Ворсклой действует до 31 декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро, однако полтавчане хотят выручить за своего лидера не менее 3 млн евро.

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