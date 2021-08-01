Товарищеский поединок между Вольфсбургом и Атлетико завершился не слишком дружелюбно.

На последних минутах поединка, при счете 1:1, защитник Вольфсбурга Кевин Мбабу продемонстрировал странную агрессию. Сначала он влетел в Ариаса, который уже отдал пас, а потом еще и набросился на оппонента.

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Сауль и Ян Облак, которые находились на скамейке запасных, отреагировали отлично. Они выбежали на поле и не дали страстям вспыхнуть еще больше. Оба участника инцидента – Ариас и Мбабу – получили по желтой карточке. Интересно, что буквально через несколько минут Атлетико забил второй гол и вырвал победу 2:1.

К слову, Мбабу также защищает цвета сборной Швейцарии. В частности, играл против Украины во Львове в поединке Лиги наций, который завершился победой команды Шевченко 2:1.

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