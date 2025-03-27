Защитник Лос-Анджелеса и молодежной сборной Украины Артем Смоляков поделился впечатлениями от пребывания в американском клубе и рассказал об общении с Оливье Жиру.

– Такой игрок всегда является боевой единицей. Когда он выходит на поле, сразу можно увидеть класс футболиста.

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– Ты уже не увлеченный кумирами мальчик, но все же почувствовал магию имен, когда впервые зашел в раздевалку с Жиру и Льорисом?

– Были классные ощущения от того, что пару лет назад видел этих людей по телевизору, а сейчас играю с ними. Очень тепло они меня встретили, поприветствовали, спросили, как обустраиваюсь.

Жиру часто интересуется делами, спрашивал об Украине, в частности, кем работает Андрей Шевченко. Сказал, что Шевченко – топ-форвард, на примере которого он рос.

– Звездные французы ждут Гризманна, о вероятном переходе которого недавно писали?

– Да, я тоже читал об этом. Было бы очень интересно, если бы еще и он к нам присоединился, – сказал Смоляков в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Смоляков является воспитанником Днепра. Летом 2020 года он присоединился к Ингульцу, а в июле 2023-го перешел в Полесье за 150 тысяч евро. Зимой этого года защитник перебрался за океан. К слову, Артем выступает за сборную Украины U-21, за которую провел 10 матчей (без результативных действий).

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