Защитник сборной Люксембурга Шано: Украина очень сильная команда, пропустить от них всего 1 гол – неплохо

Защитник сборной Люксембурга Максим Шано прокомментировал поражение от Украины (0:1).

"Мы были очень близки к ничьей. У нас было несколько хороших шансов забить и сделать счет 1:1. К сожалению, нам это не удалось.

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Украина – очень сильная и хорошая команда с классными футболистами. Конечно, мы очень разочарованы поражением, но Сербия пропустила от украинцев 5 голов, а мы только один. Так что это не такой уж и плохой результат.

В сборной Украины много хороших игроков. Мораес очень сильный. Также игрок из Гента Роман Яремчук. В команде мы не говорим много о деле Мораеса. Для этого есть президент Федерации футбола Люксембурга.

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Португалия и Украина сильнейшие в нашей группе, но вы никогда не знаете, что может произойти в футболе.

У нас много новых игроков и другое поколение. Большинство футболистов играют в зарубежных клубах – Франции, Германии, Англии. В этот вечер вы могли убедиться, что мы можем соперничать с лучшими командами Европы. Я очень счастлив и горд за свою сборную", – поделился Шано в комментарии Tribuna.

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