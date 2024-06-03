Итальянский защитник получил повреждение в матче против Фиорентины (2:3). У Джорджо Скальвини диагностировали разрыв крестообразной связки.

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Как сообщает Джанлука Ди Марцио, 20-летний игрок пропустит Евро-2024. Восстановление Джорджо Скальвини затянется вплоть до 2025 года. Поэтому он не сможет сыграть за Аталанту в первом круге Серии А.

В сезоне 2023/24 Джорджо Скальвини сыграл за бергамасков в 44 матчах во всех турнирах. В его активе два гола и три результативные передачи.

Напомним, что Италия на Евро-2024 попала в одну группу с Хорватией, Испанией и Албанией. Турнир стартует уже через несколько недель, а именно 14 июня.

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