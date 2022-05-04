Гинтер не договорился с гладбахской Боруссией о продлении контракта, поэтому летом станет свободным агентом. Со следующего сезона Матиас будет выступать за Фрайбург, сообщает официальный сайт клуба. Он наденет футболку с 28 номером.

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28-летний Гинтер находится почти на пике формы. Он постоянно вызывается в сборную Германии (11 матчей в прошлом году) и выглядит лидером обороны Борусии М. Матиасом активно интересовалась Бавария, а также его хотела подписать Барселона.

Гинтер является воспитанником Фрайбурга. Его выбор в пользу родного клуба удивил многих. Этот трансфер уже окрестили образцовым. "Именно таким должен быть футбол. Игрок в расцвете сил отказывается от топ-клубов и возвращается домой", – пишут болельщики.