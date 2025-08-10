В товарищеском матче между Астон Виллой и Марселем произошел неприятный инцидент с участием скандального Мейсона Гринвуда. Экс-игрок Манчестер Юнайтед сфолил против Амаду Онана, после чего между командами начался конфликт. Видео эпизода опубликовали в соцсети X.

Самым первым на грубость Гринвуда отреагировал капитан бирмингемцев Тайрон Мингз. 32-летний защитник набросился на Мейсона и поймал того за футболку. Партнеры футболистов пытались разнять игроков, но Мингз не отпустил соперника и даже порвал тому футболку.

Вероятно, капитан Астон Виллы припомнил экс-игроку "красных дьяволов" скандал, когда девушка Мейсона, Харриет Робсон, обвиняла Гринвуда в избиении. Именно после этого Манчестер Юнайтед отстранил игрока от первой команды и тот был вынужден уйти в аренду в Хетафе. Робсон вскоре забрала свои обвинения и сейчас пара воспитывает вместе двоих детей.

Товарищеская игра завершилась победой Марселя над Астон Виллой 3:1, а сам Гринвуд забил первый гол во встрече.

